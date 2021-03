Karlsson går for tre høgdesamlingar før sesongstarten: – Ein risiko

sport

21-åringen har ikkje all verdas erfaring med høgdetrening, men varslar at ho ser for seg eit ganske tøft regime med tre leirar i tunnlufta allereie før starten på neste sesong.

Det er snakk om tre opphald i høgfjellet i Europa; eitt på forsommaren, eitt på seinsommaren og eitt like før sesongstarten. Det er den førebelse oppskrifta for å kunne måle seg med Therese Johaug og dei andre stjernene i OL.

Langrennskonkurransane i Beijing vil gå føre seg på cirka 1700 meters høgd.

– Det kjennest litt spesielt. Det er heilt klart ein risiko ved å vere mykje i høg høgde, sidan det belastar kroppen meir. Men éin gong må eg gjere det, og eg trur det er bra å starte no med tanke på det som ventar i OL, seier Karlsson og legg til:

– Her gjeld det å vere smart. Men eg har ikkje hatt nokre skrekkopplevingar med høgd.

Må gjerast riktig

Karlsson har stor tillit til trenar Per Nilsson, som har mykje kunnskap om høgdetrening frå tida som skiskyttartrenar for USA. Han blir ein nøkkelmann for Karlsson framover.

– Eg er veldig takksam for å ha han, og at eg kan nyte godt av erfaringa hans. Vi har no danna oss eit bilete av korleis det kommande året skal sjå ut.

– Eg har forstått at det er veldig viktig å gå inn i ein slik leir på riktig vis. Ein skal ikkje ha belasta kroppen for mykje. For å få best mogleg effekt, må ein gå inn og ut av leiren på riktig måte.

Pandemien speler inn

Karlsson har enno ikkje presentert høgdeplanen sin for landslagsleiinga, men skal straks gjere det. Og landslagssjef Anders Byström seier at han kjem til å lytte til alle synspunkt.

– Vi skal sjå på føresetnadene til dei ulike løparane, og ut frå det skal vi planleggje korleis samlingane blir, seier Byström.

Koronapandemien har allereie påverka oppkøyringsprogrammet til svenskane mot neste sesong.

– Vi hadde planlagt ei høgdesamling til våren, men situasjonen ute i Europa har ikkje vorte betre. Derfor siktar vi oss inn på minst to leirar i haust og éin i vinter. Før OL ser vi for oss eit høgdeopphald i Europa, og at vi reiser direkte derfrå til Beijing, forklarer langrennssjefen.

Han håpar samtidig på at vaksinasjonstempoet aukar og fastslår at langrennsløparane ikkje skal snike i vaksinekøen.

– Vi får vente, slik som alle andre. Derfor kan vi ikkje rekne med å få sprøyta før til hausten. Vi må planleggje for at det kjem til å ta tid.

