IBUs Besseberg-etterforsking forseinka

Den tidlegare presidenten i Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU) vart i januar skulda for korrupsjon og for å ha skjult russisk doping i ein rapport frå IBUs uavhengige granskingskommisjon.

Sidan har saka vorte etterforska av IBUs uavhengige integritetseining. Konklusjonen frå granskinga var venta i månadsskiftet mars/april, men blir no utsett, melder Dagbladet.

– Vi har møtt på nokre hindringar, men eg kan love at vi jobbar så fort vi kan. Vi har fått veldig mykje god informasjon som vi no prøver å gjere om til bevis for dei kommande høyringane. Vi har òg samla inn ekstra bevis undervegs, så saka berre veks, seier etterforskingsleiar Greg McKenna til Dagbladet.

Besseberg er òg sikta av Økokrim for grov korrupsjon. Nordmannen har via den austerrikske advokaten sin Norbert Wess avvist skuldingane.

