Handball: Barthold forlengjer med Aalborg

sport

Opphavleg gjekk avtalen til nordmannen ut i 2022, men no er han forlengd med to år.

Venstrekanten har vore god for den danske storklubben sidan han kom til klubben frå Haslum i 2017. Han har stått for dei fleste skåringane til klubben i Champions League dei siste to sesongane med 109 mål. Totalt har han skåra over 600 mål på over 150 kampar for Aalborg.

– Eg trivst utruleg godt, og det var derfor eit heilt naturleg val for meg å bli verande i Aalborg. Eg gler meg til igjen å oppleve den fantastiske stemninga i Jutlander Bank Arena og kjempe om fleire titlar til Aalborg, seier Barthold.

Aalborg møter Porto i Champions League-sluttspelet torsdag kveld. I den heimlege serien er dei eitt poeng bak serieleiaren GOG med éin kamp igjen.

(©NPK)