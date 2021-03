sport

– Etter intensive samtalar har det vorte mogleg for oss å behalde Hans-Joachim Watzke i tre nye år som administrerande direktør, seier presidenten til klubben Reinhard Rauball måndag, ifølgje nyheitsbyrået DPA.

61 år gamle Watzke, som har vore klubbdirektør sidan 2005, har tidlegare gitt uttrykk for at han neste år ville fråtre stillinga, men forlengjer i staden kontrakten. Det same gjer marknadssjefen Carsten Cramer og økonomisjefen Thomas Tress.

Trioen får av klubbpresidenten mykje av æra for å ha «holdt skipet flytende i stormfullt farvann» gjennom koronapandemien.

