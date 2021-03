Bråthen har snakka med Tande: – Det første han sa var «du blir ikkje kvitt meg så lett»

sport

– Altså – Daniel er ikkje klar for å hoppe i morgon igjen, så forma er ikkje bra. Men etter forholda og omstenda var han i god form då eg prata med han. Det første han sa var «du blir ikkje kvitt meg så lett». Det var gode, gamle Daniel, det, seier Clas Brede Bråthen til NTB.

Hoppsjefen fortel at han fekk fem minutt med Tande over FaceTime måndag formiddag. 27-åringen vart lagd i kunstig koma for å roe ned hjernen og kroppen og har no vakna.

– Det var først og fremst veldig ålreit å sjå at Daniel var Daniel. Han har fått ordentleg juling, ein må ikkje gløyme det. Men det var hyggjeleg og godt å få prata med han igjen, seier Bråthen.

Han fortel at Tande ikkje hugsa nokon ting av det stygge fallet.

– Då sa eg at det ikkje var noko å stresse med å prøve å hugse kva som skjedde, heller. Han hadde ikkje sett det igjen. «Eg treng ikkje sjå det før eg blir like gammal som deg, Clas», sa Daniel til meg. Då skjønte eg at det var gode, gamle Daniel.

– Vi prata ikkje noko om hopp, berre ein status på korleis han hadde det. Samtidig blir han fort sliten, og det å sjå på ein skjerm er ikkje det ein er mest oppteken av når ein akkurat har vakna frå koma. Men det er veldig godt å sjå og høyre at han er oppe og nikkar.

(©NPK)