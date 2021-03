Agenten til Bayern-stjerna: Vel mellom fire klubbar

sport

Real Madrid blir nemnt som den største favoritten til å sikre seg signaturen til Alaba, som også er sterkt kopla til Barcelona, Paris Saint-Germain og Chelsea.

Agenten til forsvarsspelaren, Pini Zahavi, fortel i måndagsutgåva av det tyske fotballmagasinet Kicker at det er fire klubbar som er aktuelle for Alaba.

28-åringen har allereie stadfesta at han kjem til å forlate Bayern München når kontrakten med den tyske storklubben går ut til sommaren.

– Det var inga enkel avgjerd, og eg har ennå ikkje bestemt meg for kvar eg vil halde fram karrieren. Det som blir viktig for meg no, er å finne ein ny klubb der eg kan utvikle meg, både som person og spelar, sa Alaba på ein pressekonferanse i februar.

Austerrikaren har spelt for A-laget til Bayern sidan 2009/10-sesongen etter å ha vore ein del av juniorlaget til klubben.

