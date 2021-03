Svenske med spesiell poengrekord i NHL

sport

Totalt stod Zibanejad igjen med tre skåringar og tre målgivande pasningar i oppgjeret. Det betyr at han har skaffa seg seks målpoeng i to kampar på rad mot same motstandar, og det har aldri skjedd før i den gjævaste ishockeyligaen i verda.

– Pucken ser ut til å gå inn for tida. Det kjennest godt å kunne bidra, spesielt med tanke på korleis sesongen starta, sa Zibanejad på pressekonferansen etter kampen.

Zibanejad gjorde òg tre mål og hadde tre målgivande pasningar då same motstandar vart slått 9–0 17. mars.

Den svenske måltjuven sleit med å få pucken i mål i starten av sesongen. Den første skåringa kom 19. januar, og den andre 20. februar. Frå byrjinga av mars har måla derimot komme jamt og trutt slik vi er vande til frå den tidlegare lagkameraten til Mats Zuccarello i New York Rangers.

