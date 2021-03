Store særforbund kritiske til tilskotsordning: – Eg er ikkje sikker på om styresmaktene forstår

sport

Begge særforbunda meiner at det går hardt ut over barn og unge.

Generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide, er kritisk til styresmaktene og meiner at dei ikkje forstår korleis idretten fungerer.

I stimuleringsordninga fekk dei ifølgje Eide tildelt mindre enn det dei vart førespegla. Han peikar på løpande kostnader klubbane har som ein kritisk post.

– Vi hadde jo trudd at det kom til å bli like bra som før nyttår, det har vore signalet. Eg er ikkje sikker på om styresmakta forstår korleis det eigentleg fungerer i idretten, seier han til NTB.

Eide legg til at han synest ordninga kom seint, og at det òg der viser at styresmakta ikkje viser seg kompetente nok. Han viser til at sjølv om mykje i ishockeyen går på frivillig innsats, har dette òg ein kostnad i grunnmuren.

– Det frivillige har ein pris på kostnadssida, og når ein lèt det gå eit halvt år før ein opnar opp for stimuleringsordning, då skjønner ein ikkje at klubbane i utgangspunktet har ein dårleg økonomi.

Eide samstemt med Kjøll

Idrettspresident Berit Kjøll sa til NTB torsdag at ordningane ikkje dekkjer behovet til idretten godt nok.

– Ordningane dekkjer berre delvis behovet til idretten. Arrangement stengde av styresmaktene gir ikkje tilstrekkeleg kompensasjon. Det er urovekkjande når store delar av idretten har vore stengd ned etter jul, sa ho.

Generalsekretær Eide seier det same fredag, og presiserer at det er på elitenivå at dei har den største omsetninga. Klubbane på elitenivå får no berre 50 prosent dekt på avlyste kampar, der dei før jul fekk 70 prosent. Eide legg til at dette er kritiske beløp som dei no går glipp av.

– 20 prosent lågare kompensasjon for kvar kamp blir til store beløp. Likviditeten til klubbane blir sett på store prøver.

Handball-breidda lir

Generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud, seier at ordninga heller ikkje treffer handballen slik som dei hadde ønskt. Han seier at det er breidda som får kjenne mest på det.

– Ordninga treffer ikkje behovet til breidda, seier han.

Langerud viser til at ein klubb som arrangerer éin cup i året hentar alle inntektene sine derfrå, og at ordninga som skal kompensere for budsjetterte inntekter ikkje er god nok.

– Budsjetterte inntekter blir ikkje kompenserte. Det er berre faktiske inntekter som blir kompenserte, og med forbod mot aktivitet er jo inntektene null.

Han seier vidare at dei tidlegare har snakka om at det er i slike situasjonar dei treng pengar, men at det i denne omgangen ikkje kom på plass slik dei hadde ønskt.

Langerud legg til at dei er nøgde med alle pengane dei har fått tildelt i krisepakkar tidlegare, men at denne krisepakken ikkje heilt treffer rett.

– Intensjonen av ordninga passar ikkje til realitetane til klubbane.

