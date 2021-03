Stabæk-kaptein Amankwah om treningskampar i midten av april: – Det er å be om trøbbel

sport

Klubbane i Viken får ikkje byrje med fellestreningar før 12. april. Det same gjeld lag i Bodø, det gamle Vestfold og på Haugalandet. Bodø/Glimt er framleis på treningsleir i Spania fram til første veka i april.

Etter at kulturminister Abid Raja (V) opna for treningskampar i midten av april og seriestart andre helga i mai, med atterhald om at smittesituasjonen i Noreg tillèt det, vil det framleis vere stor variasjon i kor langt klubbane har komme fysisk.

Midtstoppar Amankwah i Stabæk håpar dei kjem i gang så fort som mogleg, men erkjenner at dei nok må utsetje treningskampane endå lenger enn til rundt 17. april. Han meiner at tida fram mot seriestart er vel knapp.

– Skal vi gå rett på kampar utan ordentleg oppfølging, er det ein enorm risiko. Det er veldig vanskeleg. Det er å be om trøbbel, spør du meg, med tanke på skadar, restitusjon og prestasjon, seier han til NTB.

Oppskrift på skade

Stabæk og Mjøndalen har i tillegg hatt fleire koronatilfelle i troppen. Det inkluderer Amankwah, som har lege rett ut med det han kallar influensaliknande symptom.

– Det er nok tid om vi kunne byrja å trene saman i morgon. Om vi skal byrje å trene felles 12. april og spele treningskamp omtrent dagen etterpå, er det oppskrifta på å pådra seg masse skadar. Det er kanskje ikkje populært å seie, men sånn blir det, forklarer han.

Fotballspesifikk trening

Oppstarten av treningskampar vil bli ulik for mange klubbar med ulike utgangspunkt. Thor Einar Andersen er professor i idrettsmedisin ved Senter for idrettsskadeforsking på Noregs idrettshøgskule. Han meiner førebuingsperioden til dei ramma klubbane burde vore to veker lenger, men:

– Dei har trena og ikkje hatt ferie i forkant av denne firevekersperioden. Dei har mellom anna drive fysisk trening, men ikkje fotballspesifikk trening med spelaktivitet etter nedstenginga, og forbodet mot felles fotballtreningar og kampar kom i byrjinga av mars, seier han.

Andersen, som er tidlegare lege for A-landslaget og medisinsk fagansvarleg i NFF, forklarer:

– Med restriksjonane der dei ikkje kan trene som lag, er det vanskeleg å få til ein fotballspesifikk trening med fire mot fire, seks mot seks og så vidare. Men fire veker er så vidt innanfor når det gjeld tid til å førebu seg til sesongstart om han blir andre helga i mai. Det er mogleg, sidan dei har vore i trening sidan slutten av januar. Opnar dei opp med full trening, er det opp til laga å finne ut korleis dei skal styre belastninga og planleggje inn treningskampar.

Intensivt

– Det er berre Island og Finland som vanlegvis har lenger forsesong enn Noreg. Han varer i tre fulle månader. I England og andre store ligaer er det mellom fire–åtte veker oppkøyring, avhengig av EM og VM. Dei norske klubbane har hatt tid til å trene sidan dei slutta førre sesong rundt juletider, seier Andersen.

I Sarpsborg, som også må trene alternativt fram til 12. april, vil dei vente litt med treningskampar av same årsak.

– Vi må nok ha åtte–ti dagar med trening før vi byrjar med kampar. Likevel toler ikkje spelarane 90 minutt då. Dei orkar det, men det er snakk om risiko for skadar. Det er jo dumt å spekulere på eller ta sjansen på rett før seriestart. Det blir ein veldig intensiv periode på fire veker, seier sportssjef Thomas Berntsen til NTB.

