Idrettspresidenten bekymra over nye Raja-ordningar: – Urovekkjande

To nye tilskotsordningar som skal gi idretten og det frivillige svært velkommen koronanaudhjelp har fått godkjentstempel og er klare til å bli tekne i bruk. Drygt 1,1 milliardar er sette av frå Kulturdepartementet si side.

I Norges idrettsforbund står likevel ikkje jubelen utan vidare i taket over innretninga på dei nye ordningane som skal kompensere idretten for inntektstap og auka kostnader knytt til virusrestriksjonane til styresmaktene.

– Ordningane dekkjer berre delvis behovet til idretten. Arrangement som styresmaktene har stengt gir ikkje tilstrekkeleg kompensasjon. Det er urovekkjande når store delar av idretten har vore stengt ned etter jul, seier idrettspresident Berit Kjøll.

Urovekkjande innstramming

Det er sett av 755 millionar kroner til ordninga som gjeld frivilligsektoren. Denne er todelt. Rundt 255 millionar kroner skal raskt fordelast til aktørar som fekk momskompensasjon i 2020. Denne delen applauderer Kjøll som smidig og ubyråkratisk.

Den resterande dryge halve milliarden i ordninga skal gå til frivillige aktørar som har mista inntekter eller hatt auka kostnader forbunde med smitteverntiltak rundt aktivitetane sine. Tapte publikumsinntekter og deltakaravgifter blir likevel berre dekte dersom arrangementet eller aktiviteten heilt eller delvis vart gjennomført.

For avlyste arrangement er det berre uunngåelege ekstrautgifter som blir dekte.

– Dette er ei innstramming frå tidlegare støtteordningar, og det er urovekkjande at ordninga ikkje er tilpassa smitteutviklinga, seier Kjøll.

Ho peikar vidare på at det ikkje blir opna for å søkje før i juni. Ordninga gjeld for arrangement som er eller var planlagde i perioden 1. januar til 30. juni.

– Det skaper stor uvisse for planlegging av aktivitetar både før og etter sommaren, og det gjer at kassen er tom hos mange idrettslag, seier idrettspresidenten.

Bekymringa til Kjøll er i tråd med reaksjonen til Frivillighet Norge.

– Korleis skal ordninga føre til auka aktivitet når organisasjonane ikkje får vite om dei får støtte før etter at aktiviteten er gjennomført? Det er allereie stor uvisse for framtida hos mange organisasjonar. Dette gir ikkje den tryggleiken det frivillige treng no, seier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

Store likviditetsutfordringar

Idrettspresident Kjøll er òg kritisk til delar av innretninga på ordninga som rettar seg mot avlyste og gjennomførte publikumsarrangement av nasjonal verdi. Her ligg totalt 350 millionar ligg i potten.

Denne omfattar meisterskap på seniornivå som NM, EM og VM – og dessutan verdscup og landskampar. Også seriespel på øvste nivå i lagidrettar og førstedivisjon i fotball for menn blir omfatta.

Dei mange avlyste verdscuparrangementa på ski denne vinteren hamnar til dømes inn under ordninga.

Kulturdepartementet opnar for å kompensere 70 prosent av inntektstapet for arrangement som heilt eller delvis vart gjennomførte, medan storleiken på kompensasjonen blir redusert til 50 dersom det enda med avlysing. Det betyr mellom anna at eliteserieklubbane i toppidretten vil få kompensert 50 prosent av tapte billettinntekter for kampar som ikkje blir spelte.

– Det er positivt at dei har lytta til innspela våre om å få dekt tapte inntekter ved avlyste arrangement. Men avkortinga på 50 prosent ved avlysingar blir krevjande og kan medføre store likviditetsutfordringar for toppklubbane våre, seier Kjøll.

Søknadsfrist til den sistnemnde ordninga blir i april, opplyser Lottertitilsynet til NTB.

