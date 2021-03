Hårfin balansegang for Solbakken føre Tyrkia-kampen

sport

– Vi har hatt eit møte der spelarane fekk høyre om Tyrkia som lag og nokre av enkeltspelarane, med ein kort presentasjon av inngangen vår. Det må vi setje ut i praksis på dagens trening, trass i nokre småskadar, sa han på den digitale pressekonferansen på fredag.

– Vi kan ikkje trene for lenge eller med for høg intensitet. Det er heile tida ein hårfin balansegang. Kor mykje informasjon skal vi gi, kor mykje praksis skal det vere. Vi må ikkje gjere det for komplisert, for då blir det vanskeleg.

VM-kvalifiseringa blir innleidd med tre kampar på sju dagar. Det betyr at det er berre to dagar mellom kvar kamp, og dagen etter kamp kan ikkje brukast til taktisk øving.

Ingen nytt om Ødegaard

– Det var berre ei restitusjonsøkt torsdag for dei som starta mot Gibraltar, men normal fotballøkt for dei andre. Taktisk trening var det ikkje plass til, sa Solbakken.

Han hadde inga oppdatering om Martin Ødegaards ankel då han møtte media.

– Ikkje anna enn at no må vi komme oss på treningsbanen og sjå kva han kan og ikkje kan.

Laget droppa å reise til Málaga og trene på stadion og valde å leggje økta på fredag òg til Marbella Football Center. Treninga vart stengd for utanforståande etter oppvarminga.

Tilbake til kvardagen

Solbakken, som i mange år har vore klubbtrenar, har sakna dei daglege øktene med spelarane på feltet i dei første månadene som landslagssjef.

– Det har vore stor forandring frå den vanlege kvardagen min, men no føler eg meg nesten som klubbtrenar desse ti dagane i staden for å sitje i bobla på Hamar og ikkje kunne sjå spelarane eingong, sa han.

– No føler eg meg litt nærare kvardagen eg er vand til.

