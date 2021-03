Framtida til Champions League blir avgjort neste veke

sport

Det har den siste månaden vore skrive mykje om planane for framtida til Champions League. Onsdag skal styret i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) gi tommel opp eller ned til reforma.

Det stadfestar Lars-Christer Olsson i European Leagues overfor nyheitsbyrået AFP. Han er styreleiar for interesseorganisasjonen i ligaene.

Blir planane godkjende, blir det store omveltingar i den gjævaste europacupen. Det tradisjonelle gruppespelet, med 32 lag delt inn i fire grupper, vil i så fall bli skrota. I staden blir det opp lagt til at 36 klubbar blir plasserte på éin og same ligatabell.

Fleire kampar

Kvar klubb speler ti kampar mot ulike motstandarar, fem på heimebane og fem på bortebane, før dei beste går til utslagsrundar som blir gjennomførte etter dagens modell.

Det nye formatet vil innebere at det blir spelt fleire gruppekampar per klubb enn i dag. Håpet er at det vil auke interessa og verdien av turneringa som TV-produkt. Det vil igjen gi klubbane nye inntekter.

Korleis dei fire ekstra CL-plassane i det nye formatet skal fordelast, er førebels uklart.

Gagnar berre dei store?

Den europeiske klubbforeininga (ECA) ønskjer at to av dei fire plassane skal gå til klubbar som ikkje kvalifiserer seg gjennom sportslege merittar. Tidlegare resultat i Europa skal her ligg til grunn.

Ei slik løysing opnar for at store europeiske klubbar blir gitt meisterligaplass trass mindre gode sesongar i heimleg liga.

Kritikarane argumenterer for at ei slik løysing berre gir storklubbane eit tryggingsnett, framfor å påskjønne klubbar frå lågare rangerte nasjonar som Austerrike, Tsjekkia og Skottland.

