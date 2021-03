Slik blir dei nye ordningane til idretten for korona-naudhjelp: – Likviditetskrise for mange

sport

Ordningane, som har ei totalramme på drygt 1,1 milliardar kroner, fekk nyleg godkjentstempel av EØS-tilsynet Esa. No er òg Lotteri- og stiftelsestilsynet, som administrerer søknadsprosessar og tildeling, klare med regelverket.

Den første søknadsfristen er allereie rett over påske. Idrettspresident Berit Kjøll er overfor NTB tydeleg på at idretten treng økonomisk hjelp no.

– Det er likviditetskrise for svært mange av organisasjonsledda våre, idrettslag og særforbund, så det er viktig at vi får tilførsel av likviditet raskt, og det er rett rundt hjørnet, seier ho.

Norges idrettsforbund kom med innspela sine då ordningane var på høyring tidlegare i år. Då NTB onsdag stilte Kjøll spørsmål om innretninga er i tråd med ønska til idretten, var framleis regelverket ikkje publisert. Kjøll hadde likevel store forventningar.

– Eg ventar med å seie at det er gledeleg, men eg gler meg til å seie at det er gledeleg at dei har møtt behova våre, for å seie det slik, sa idrettspresidenten.

755 millionar

To ulike ordningar frå Kulturdepartementet skal no hjelpe idretten:

* Ei tilskotsordning for heile idrettssektoren og det frivillige

* Ei tilskotsordning retta direkte mot toppidretten

Det er sett av 755 millionar kroner til ordninga som gjeld det frivillige. Denne er todelt. Rundt 255 millionar kroner skal raskt fordelast til aktørar som fekk momskompensasjon i 2020. Her går søknadsfristen ut allereie 20. april.

– Dette er ein enkel og ubyråkratisk måte å fordele midlar på som raskt vil nå ut til mange frivillige organisasjonar. Vi vil derfor prioritere dette først, seier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Den resterande dryge halve milliarden i denne ordninga skal gå til frivillige aktørar som har fått lide inntektstap eller hatt auka kostnader i samband med smitteverntiltak rundt aktivitetane sine. Dersom arrangementet eller aktiviteten heilt eller delvis vart gjennomført trass restriksjonane, blir mellom anna tapte publikumsinntekter og deltakaravgifter dekte.

For avlyste arrangement er det berre uunngåelege ekstrautgifter som blir dekte.

Lotteritilsynet opplyser at det vil bli opna for søknader til denne delen i juni.

Toppidretten får hjelp

Totalt 350 millionar ligg i potten til tilskotsordninga som rettar seg mot det som har fått merkelappen «gjennomførte og avlyste publikumsarrangement av nasjonal verdi».

Det omfattar meisterskap på seniornivå som NM, EM og VM – og dessutan verdscup og landskampar. Dei mange avlyste verdscuparrangementa på ski denne vinteren vil dermed hamne inn under ordninga.

Det same vil seriespel på øvste nivå i lagidrettar og førstedivisjon i fotball for menn. Klubbane vil her, som i samband med fjorårets krisepakkar, kunne søkje om å få kompensert mellom anna tapte billettinntekter.

Det kan òg søkjast om å få dekt ekstrautgifter som er komne for å tilpasse arrangement til koronasituasjonen.

For aktivitetar som heilt eller delvis vart gjennomførte, blir det gitt tilskot på 70 prosent av det godkjende søknadsbeløpet. Dersom arrangementet derimot vart avlyste, vil maks 50 prosent kompenserast.

Gjeld første halvår

Lotteritilsynet opplyser at det vil bli opna for søknader til denne ordninga i løpet av neste månad.

– Det er strålande nyheiter at Esa har godkjent regelverket for begge ordningane. Det vil hjelpe frivilligsektoren, breiddeidretten og toppidretten gjennom ei vanskeleg tid og gjere dei betre rusta til å kunne ta opp att aktivitetstilbodet når smittesituasjonen tillèt det, seier kulturminister Raja til NTB.

I alt vart det utbetalt 2,1 milliardar kroner frå tre krisepakkar til idretten og det frivillige i 2020.

