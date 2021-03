Raja svarer idretten: Sterk smittereduksjon må til

sport

Onsdag presenterte kulturminister Abid Raja (V) ein «ambisjon» om opning for toppfotballen i midten av april, føresett at koronasituasjonen tillèt det.

Målet er å komme i gang med treningskampar slik at seriespel i dei øvste divisjonane for kvinner og menn kan komme i gang andre helga i mai.

I brevet frå Kulturdepartementet, som NTB har fått tilgang til, blir det òg presisert at «smittesituasjonen og erfaringene fra treningskampene vil vurderes når endelig beslutning om åpning for seriespill tas».

Norges idrettsforbund (NIF) ønskjer òg at innandørsidrettane blir omfatta av ein liknande plan som har vorte presentert. Det er for tidleg, ifølgje kulturministeren.

– Eg forstår godt at idretten ønskjer at også innandørsidrettar skal omfattast. Vi er likevel i ein utfordrande og ustabil smittesituasjon, og det var eit klart råd frå helsestyresmaktene om i første omgang å signalisere ei mogleg opning for utandørsidretten. Dersom vi i perioden fram mot veke 15 (12. april) opplever ein sterk smittereduksjon, vil det kunne vere aktuelt å opne for fleire grupper, skriv Raja i ein e-post til NTB.

Fare for utsetjingar

– Fleire innandørsidrettar har allereie avlyst resterande delar av inneverande seriesesong, medan andre står i fare for å komme i same situasjon eller å måtte utsetje seriespelet på ubestemt tid – med dei likviditetsutfordringane dette gir, skriv generalsekretær Karen Kvalevåg i ei pressemelding.

NIF viser mellom anna til ein krevjande situasjon for ishockeylandslaget, som no førebur seg til VM i mai og for håndballandslaga, som nettopp kvalifiserte seg til OL i Tokyo.

NIF seier dei vil gå i dialog med styresmaktene for «å avklare hvilke smitteverntiltak som vil være nødvendige for å opprettholde aktivitet for våre toppidrettsutøvere, også i perioder med høyt smittepress.»

Ny vurdering i april

I brevet til NIF opplyser Kulturdepartementet at det ikkje vil bli opna for ytterlegare konkurransar for barne- og ungdomsidretten på noverande tidspunkt, og at det vil gjerast ei ny vurdering i midten av april saman med ei vurdering av dei nasjonale tiltaka.

Det blir òg opplyst at planane for gjenopninga av treningskampar og seriespel ikkje vil overstyre reglane som gjeld i covid-19-forskrifta eller kommunale smitteverntiltak.

