Mick Schumachers reise: Formel 1-debuterer på comebackbana til faren

Etter hovudskadane Michael Schumacher pådrog seg i ei skiulykke i 2013 har ikkje familien snakka noko særleg offentleg om Formel helsa til 1-legenda.

Søndag går startskotet for sonen Micks Formel 1-debut på same bane som far Michael gjorde comeback på i 2010 etter at han opphavleg la opp i 2006.

Schumacher er langt ifrå noko nytt namn i Formel 1-sirkuset. Faren Michael vann sju verdsmeisterskap i karrieren som førar mellom 1994 og 2004. Han vann heile 91 løp før han la opp etter 2006-sesongen.

Onkelen Ralf Schumacher har òg mange Formel 1-løp under beltet. Han vann sitt einaste løp i 2002.

Gler seg

Formel 1-kommentator Atle Gulbrandsen har trua på unge Schumacher når han no følgjer i fotsporet til faren. Han trur rett nok at den første sesongen blir tøff.

– Det er kjempemorosamt. Det er mykje interesse rundt Mick, seier han til NTB.

Guldbrandsen legg til at det er ein spesielt morosam ting rundt det at Schumacher-namnet er tilbake i Formel 1.

Han viser til at det på all grafikk vil stå «SMC» på namnet, som er det same som faren Michael hadde i si tid.

Guldbrandsen trur at årets sesong vil bli for tøff for nykommaren, men at han vil vere å finne oppe i toppen etter kvart. Unge Schumacher skal køyre for Haas F1 Team i debutsesongen.

– Laget hans har allereie sagt at dei satsar meir mot 2022-sesongen. Eg trur han vil hamne langt nede på listene, seier han og legg til:

– På sikt trur eg at han kan bli ein toppførar. Men då for eit anna lag.

I Ferrari-raudt

Michael Schumacher køyrde for Ferrari i sonen Micks åtte første leveår, og han tok fem verdsmeisterskap i den velkjende raude bilen.

Unge Schumacher er allereie ein del av Ferraris akademi, og Guldbrandsen er ikkje framand for at vi òg får sjå 22-åringen i raudt ein dag.

– Han er jo knytt til Ferrari allereie, så det kan godt hende, seier han

Mick Schumacher er regjerande meister i Formel 2 der han køyrde for Prema Racing.

Guldbrandsen meiner forventningane rundt ungguten ikkje er høge sjølv om han kjem frå ein stor racingfamilie.

– Han køyrer for det svakaste laget. Det er ingen som har forventningar til han. Det einaste folk bryr seg om er at han køyrer fortare enn lagkameraten.

Opptur for familien?

På spørsmål om Gulbrandsen trur at debuten søndag vil bli ein opptur for familien etter mange tunge år i samband med Formel sjukdomsperioden til 1-legenda, seier han dette:

– Til liks med alle andre veit eg ikkje korleis det går med han. Det her vil jo kanskje vere ein opptur i ei vanskeleg tid, seier han og legg til:

– Mick Schumacher får jo mykje merksemd, men eg trur han taklar det, avsluttar han.

