Michael Jordan har tapt fire milliardar under koronapandemien

Formuen til den tidlegare Chicago Bulls-kjempa har krympa kraftig sidan koronapandemien braut ut for litt over eitt år sidan. Ved sida av at forretningsverksemda hans har gått dårlegare, har han dessutan donert bort store summar til dei som har vorte hardast ramma av pandemien, skriv svenske Expressen.

Michael Jordan hadde stordomstida si i amerikansk basketball på 1980 og -90-talet. Han er den idrettsstjerna som har tent mest på idretten og ifølgje agent hans, David Falk, har han mellom anna takka nei til enkle reklameoppdrag som kunne gitt han hundrevis av millionar kroner.

Ifølgje Falk takka Jordan nyleg mellom anna nei til eit oppdrag verd 100 millionar dollar (868 millionar kroner).

– Alt han trong å gjere, forutan å gi sitt namn og ansikt, var å vere til stades i eit par timar for å offentleggjere samarbeidet. Han takka nei, sa Falk til avisa The Sun.

Ifølgje den amerikanske finansavisa Forbes har Jordan tapt over 4 milliardar kroner. Formuen hans i april 2020 var på 2,1 milliardar dollar (18 milliardar kroner) og no har den skrumpa til 1,6 milliardar. (14 milliardar)

Trass i det svimlande tapetet er Jordan framleis blant dei 500 rikaste i USA.

I fjor vart Michael Jordan den idrettsmannen som har tent mest nokosinne. Det takka vere samarbeid med utstyrsgiganten Nike. Jordan eig sin eigen del av selskapet og det tente han 1 milliard i året på.

