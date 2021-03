Medier: Solskjær nærmar seg ny kontrakt

sport

Både ESPN og The Mirror hevdar å vite at Solskjærs kontrakt, som går ut neste sommar, vil bli forlengd sjølv om denne sesongen endar utan trofé for klubben. Ingen har namngjevne kjelder i sakene sine.

Ifølgje The Mirror vil den nye avtalen vere verd 30 millionar pund for 48 år gamle Solskjær og strekke seg over to år med opsjon på endå eit år. Informasjonen er ikkje stadfesta frå offisielt hald,

Sidan Solskjær tok over permanent for to år sidan, har han framleis ikkje vunne eit trofé. Denne sesongen er klubben 14 poeng bak suverene Manchester City og i kvartfinalen i Europaligaen.

