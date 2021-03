Helsedirektoratet støttar planane om å gjenopne toppfotballen i midten av april

sport

Det er på linje med ambisjonen kulturminister Abid Raja (V) lanserte onsdag.

Helsedirektoratet tilrår i vurderinga si å tillate treningskampar utandørs frå midten av april. Dei vil avgrense det til dei to øvste nivåa i fotball for kvinner og menn.

«Det anbefales at det gjøres en endelig vurdering i begynnelsen av uke 15, slik at effekten av påsken kan vurderes», skriv direktoratet, som oppmodar om at kampane blir spelte mot lag i same regionen der det er mogleg.

Vidare skriv Helsedirektoratet at det bør vere ei smittevernfagleg vurdering av dei første treningskampane før ein opnar opp for seriespel i toppfotballen. Tilrådinga er at dette blir gjort i midten av veke 18.

Dersom erfaringane og smittesituasjonen tillèt det, meiner Helsedirektoratet at det kan opnast for seriekampar. For fotballen vil det seie tidlegast helga 8. og 9. mai.

Helsedirektoratet legg til at dei vil vente med å tilrå treningskampar for innandørsidrettar inntil ein har sett effektane av gjenopninga utandørs.

Tilrådinga om ikkje å opne for meir aktivitet blant barn og unge under 20 år på tvers av kommunar og regionar, ligg fast.

