Solbakken vil stoppe stygg statistikk mot miniputt med blod på tann

Bortsett frå Egil «Drillo» Olsen har ingen norsk landslagssjef dei siste 40 åra fått med seg poeng i den første kvalifiseringskampen sin.

Drillo noterte 3–0 over Kypros i første kvalifiseringskamp i den første perioden sin (1990), 0–0 mot Makedonia i første kvalifiseringskamp i den andre (2009). Elles inneheld lista over debutkampar tap på tap.

Solbakken gjer det klart at han tek Gibraltar på fullt alvor.

– Sjølvsagt skal vi slå dei, men vi førebur oss akkurat som til dei to andre kampane under samlinga, og vi stiller med laget vi meiner er best rusta til å vinne, seier han.

Opprykksslag

Gibraltar er ein nykommar og ein miniputt i europeisk fotball, men kjem rett frå den største bedrifta si med gruppesiger og opprykk i nasjonsligaen. Prestasjonane mot San Marino og Liechtenstein i fjor haust (siger og uavgjort mot kvar av dei, berre eitt baklengsmål på fire kampar) gjer at Gibraltar neste gong skal spele i C-divisjonen.

– Eg ventar eit lag som er kompakt defensivt i 5-4-1-formasjon og satsar på hurtige kontringar. Liam Walker og Tjaj de Barr er gode spelarar som kan skape trøbbel for alle, men vi er førebudde og gler oss, sa Solbakken på pressekonferansen på tysdag.

Først kvelden før kamp hadde han alle spelarane sine tilgjengelege på trening.

– Laget er enno ikkje klart. Eg ventar framleis på siste rapportar frå det medisinske teamet, og også på svar frå treninga. Til sist er det magekjensla mi som avgjer.

Tapsrekkja

Han har ingen planar om å plassere seg på topp av denne rekkja av landslagssjefar som har måtta tole tap i den første kvalifiseringskampen sin med Noreg:

* Lars Lagerbäck: 0–2 mot Nord-Irland (VM-kval 2017)

* Per-Mathias Høgmo: 0–3 mot Slovenia (VM-kval 2013)

* Åge Hareide: 1–2 mot Italia (VM-kval 2004)

* Nils Johan Semb: 1–3 mot Latvia (EM-kval 1998)

* Ingvar Stadheim: 1–2 mot Skottland (VM-kval 1988)

* Tord Grip: 1–2 mot Island (EM-kval 1987)

* Tor Røste Fossen: 0–2 mot Austerrike (EM-kval 1978)

Førre gong ein annan landslagssjef enn Drillo fekk poeng i kvalifiseringsdebuten sin var det to av dei: Kjell Schou Andreassen og Nils Arne Eggen leidde Noreg til 2–1 over Nord-Irland i EM-kvalifisering hausten 1974, men det vart òg dei einaste norske poenga i den kvalifiseringa.

