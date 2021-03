NHL-dommar under lupa etter flause for open mikrofon

sport

NHL har stadfesta at ligaen greier ut hendinga med Peel nærare. Predators slo Detroit Red Wings 2–0 natt til onsdag norsk tid, og det var i andre periode at den merkelege TV-augneblinken oppstod.

Predators-løparen Viktor Arvidsson hadde vorte utvist for tripping nokre minutt tidlegare, ei avgjerd som verka streng. Eit TV-kamera plukkar opp at dommar Peel seier «Det var ikkje stort, men eg ønskte å få ein j**** utvising mot Nashville tidleg».

Klippet kan mellom anna sjåast her.

Ifølgje Aftonbladet har NHL stadfesta at det var Peels stemme ein kunne høyre under sendinga.

– Situasjonen er som han er. Det betyr sannsynlegvis ikkje så mykje kva eg tenkjer om det. Men generelt er det sånn at dommarane er tilsette i ligaen, og i staden for at eg skal kommentere det, er det ei sak ligaen må handtere, sa Predators-trenar John Hynes, ifølgje ESPN.

