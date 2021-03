Larsen klar for Odd: – Har kanskje den råaste dødballfoten i Noreg

sport

Larsen, som kjem frå Askøy utanfor Bergen, var på plass i Skien og hadde den første treninga si med klubben tysdag. I etterkant vart han presentert etter å ha skrive under kontrakt ut kommande sesong. Kontrakten vart underskriven utandørs på heimebanen til Odd onsdag.

Larsen starta seniorkarrieren i Brann, men klarte aldri å etablere seg i den populære sentrale midtbanerolla.

Han har seinare spelt for danske Lyngby (2016–18) og Sarpsborg 08 (2018-19), og han spelte førre sesong for førstedivisjonsklubben Åsane der han skåra fire mål på 20 kampar.

– Vi er glade for å ha han på plass. Vi har hatt han på blokka i lengre tid, sa Odd-leiar Einar Håndlykken.

– Han er ein erfaren spelar, og som sagt har vi flørta med han ei stund. No kan vi endeleg få danse med han òg, sa Odd-trenar Jan Frode Nornes og heldt fram:

– Han har eit høgt ferdigheitsnivå, og han har kanskje den råaste dødballfoten i Noreg. No er det på tide at han får vist fotball-Noreg kva som bur i han.

Hovudpersonen er glad for tilliten han får i Skien.

– Eg er glad for at vi endeleg har komme i boks. Herleg at alt er på plass, men vi må tole trening utan kontakt nokre veker framover. Eg gler meg til å komme i gang, sa Larsen.

Odd-spelarane har akkurat no treningsnekt som følgje av strenge smitteverntiltak i kommunen.

(©NPK)