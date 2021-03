Høie ber toppklubbane tenkje seg nøye om før dei gjer som Glimt: – Ein betydeleg risiko

sport

Åtte av 16 klubbar i Eliteserien er for tida ramma av koronatiltak som gjer at dei ikkje kan ha fellestreningar. Bodø/Glimt er i utgangspunktet ein av dei, men har unngått konsekvensane ved å opphalde seg i Spania.

Der har dei regjerande seriemeistrane vore sidan slutten av februar. Opphaldet er omdiskutert, og enkelte rivalar har stempla det som mangel på fair play.

Men etter kvart som tida har gått utan lettar frå styresmaktene, har fleire toppklubbar på både herre- og kvinnesida opna for å reise utanlands.

Høie svarer slik når NTB spør om det er greitt slik smittesituasjonen er i Noreg:

– For nokre idrettsutøvarar er det eit yrke det dei gjer, men vi gir no eit veldig generelt råd om å unngå unødvendige reiser til utlandet. Så då må ein gjere ei konkret vurdering. Ein må vere klar over at det inneber betydeleg risiko for smitte å reise i andre land. Dei fleste land har høgare smitte enn det vi har.

I godt selskap

Det har vore full stans i alt seriespel i toppidretten sidan 18. januar. I over ein månad har det òg vore forbod mot treningskampar. Dagleg leiar i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, har beskrive situasjon som å vere i eit vakuum.

– Dessverre er idretten i eit godt selskap. Det er nok mange som føler at dei er i eit vakuum akkurat no, og dei skulle gjerne visst meir om kva som skjer framover. Vi prøver å vere så føreseielege som vi kan vere, seier Høie.

Toppfotballen har flytta seriestarten til første helga i mai. Det er svært uviss om det faktisk blir startskotet på sesongen.

Realistisk?

Idretten håpar å kunne avvikle kampar igjen før midten av april. Høie kan ikkje svare på om det er realistisk.

– Det er noko vi må komme tilbake til. Kulturministeren har ein god dialog med idretten. Vi kan ikkje seie nokon dato no.

Heller ikkje helsedirektør Bjørn Guldvog gir idretten eit konkret svar:

– Vi håpar jo at det vil vere mogleg for toppidretten, men kan ikkje seie noko om det per i dag.

