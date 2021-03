Vålerenga-spelarane friske og klarerte for fellestreningar

sport

Oslo-klubben har bak seg ei veke med treningsstans som følgje av to smittetilfelle i troppen. Testing i etterkant har ikkje avdekt nye smittetilfelle.

Klubblege Erik Rosenlund stadfestar overfor NTB at han tysdag fekk dei siste negative testsvara som skulle til for at klubben kan ta opp att normal treningsaktivitet.

Rosenlund opplyser at alle spelarane er klarerte for trening, med unntak av éin person som må opphalde seg i karantene fram til kommande laurdag.

«Ingen nye positive og alle friske. Så kanskje var vi heldige, og spillerne påpasselige, denne gangen», skriv Vålerenga-legen.

Andre eliteserieklubbar har vore ramma av langt meir omfattande smitteutbrot den siste tida. Både i Stabæk og Mjøndalen har ein hatt eit større tal smitta personar.

