Testregimet i tysk fotball blir stramma inn

Det har ligaleiinga for 1. og 2. Bundesliga, DFL, bestemt.

DFL uttalte tysdag at dei 36 klubbane må gjennomføre hurtigtesting på kvar einaste trening og reisedag dersom dei er i eit område der det er fleire enn 35 nye virustilfelle per 100.000 innbyggjarar i løpet av ei veke.

Dette kjem i tillegg til at ein held fram med dei grundigare PCR-testane for spelarar og støtteapparat to gonger i veka.

DFL opnar òg for å innføre karantene-treningsleir for alle lag frå 1. april. Det er eit mogleg tiltak for å sikre seg at ein unngår mange utsette kampar dersom det kjem nye utbrot.

Ifølgje nyheitsbyrået DPA vil desse treningsleirane ha varigheit på 5 – fjorten dagar. Ei avgjerd skal takast åtte dagar før oppstarten av eventuelle leirar.

I mai i fjor var 1. Bundesliga den første store fotballserien som starta opp igjen etter koronautbrotet. Det skjedde under eit svært strengt virusregime og utan publikum på tribunane.

(©NPK)