Rett på alvoret for Solbakken – vart tøft for forgjengarane

– Det klart viktigaste er at spelarane har det same biletet i hovudet av korleis vi skal sjå ut på banen, kva vi vil og korleis vi skal spele og ei kjensle av at konseptet held i gode og dårlege dagar, sa Solbakken då han innleidde den første samlinga si i Marbella.

Han har berre nokre få treningar og møter til å førebu og drille spelarane. Både Lars Lagerbäck og Per-Mathias Høgmo gjekk på ein smell i debutkampen etter liknande inngang.

Solbakkens første trening var laurdag, men då var det fleire trenarar enn spelarar på feltet. Først måndag, to dagar før kampen mot Gibraltar, hadde han full tropp.

Han endra det opphavlege opplegget for å leggje inn ei ekstra trening måndag kveld, og droppa den timelange økta på kamparenaen i Gibraltar dagen før kamp til fordel for meir tid i Marbella.

– Og så er det ein lang dag onsdag, så kanskje blir det ein dødballøkt då.

Djupt vatn

Då Høgmo vart tilsett i 2013, var det 35 år sidan Noreg hadde tapt første kamp under ein ny landslagssjef, men han fekk 0–3 mot Slovenia i debutkampen. I 2017 måtte Lagerbäck tole 0–2 mot Nord-Irland i den første kampen sin, også det i VM-kvalifisering.

Forgjengarane deira hadde minst ei samling, og mellom ein og åtte kampar, før det vart alvor med kvalifisering. Høgmo og Lagerbäck vart kasta på djupt vatn då forgjengaren fekk sparken undervegs i ei VM-kvalifisering.

Lagerbäck hadde seks treningsdagar med troppen, dei fem første på Fulhams anlegg i London. Etter tapet var han klar på at han hadde prøvd å gi spelarane for mykje ny informasjon på for kort tid, og det var eit handlingslamma norsk lag som tapte i Belfast.

Høgmo hadde fire treningsdagar før debuten sin, tre av dei i Oslo før turen til Maribor. Flaks med andre resultat gav Noreg ein uventa ekstrasjanse i kampen om VM-billett, men den forsvann då laget vart overkøyrt.

Utfordringar

Koronapandemien har gitt Solbakken ekstra utfordringar, og han har ikkje fått møte spelarane før samlinga. Teams-møte for lagdelane var førebuing til samlinga.

Norske innreiserestriksjonar gjer at han er tvinga til å samle laget i utlandet og spele «heimekampen» mot Tyrkia på den spanske solkysten. Lenge låg det òg an til at han måtte greie seg utan Erling Braut Haaland og andre profilar i debutkampen, men det løyste seg.

– Det gjer ein stor forskjell at spelarane frå tyske og franske klubbar kan vere med i alle kampane, seier han.

Han har ein mindre skarp motstandar i debutkampen enn forgjengarane, men rett rundt hjørnet ventar nye kampar mot Tyrkia og Montenegro.

– Sjølvsagt skal vi slå Gibraltar, men det handlar òg om å få sjå god flyt og tempo, og dessutan ei kjensle av at dei liker å spele med kvarandre på den måten vi skal spele.

Sist og først

Faktisk har han noko å følgje opp når han debuterer med ein viktig kamp. Leif Gunnar Smerud leidde i november «nødlandslaget» til 1–1 mot Austerrike i gruppefinalen i nasjonsligaen med éin treningsdags ballast, etter at Lagerbäck og troppen hans hamna i koronakarantene. Austerrike kontra inn utlikninga på overtid då Noreg jaga 2-0-målet som ville gitt opprykk til A-divisjonen og ei norsk fotballbragd for æva.

No startar Solbakken på vegen som kan føre til Noregs første sluttspelsdeltaking på 22 år. Noregs førre kamp i eit sluttspel, i juni 2000, var elles hans siste landskamp som speler.

