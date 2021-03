NFF-møte om ny protokoll trekkjer ut – håpar på møte i løpet av veka

sport

– Vi har fått svar frå Kulturdepartementet at dei vil behandle søknaden vår i samråd med helsestyresmaktene så «raskt som mulig». Det er vi glade for og vi håpar verkeleg vi kan få til eit møte med helsestyresmaktene i løpet av veka, skriv elitedirektør Lise Klaveness i NFF i ein SMS til NTB.

Eliteserieklubbane har ulike utgangspunkt drygt fem veker før sesongstarten som framleis er sett til å vere første helga i mai. Per no er det åtte klubbar som høyrer heime i regionar som er underlagde tiltaksnivå A, noko som betyr at dei ikkje kan ha fellestreningar.

– Styresmaktene følgjer no ein strategi om å setje i verk strenge tiltak lokalt der smittetrykket er høgast. Dette støttar vi generelt, men det vil ikkje fungere i toppfotballen, skriv Klaveness.

– Kulturdepartementet og helsestyresmaktene har løpande dialog med idretten om smittevern og restriksjonar på aktivitet. Regjeringa vurderer fortløpande kva som er eit nødvendig og riktig tiltaksnivå for å handtere smittesituasjonen, opplyser Kulturdepartementet til NTB.

Klaveness fortel at like moglegheiter til å førebu seg er ein føresetnad for oppstart av sesongen.

NTB har stilt Kulturdepartementet spørsmål om møtet med NFF vil finne stad denne veka, men ikkje fått svar.

– Spørsmålet blir om vi skal ha toppidrett og toppfotball under pandemien. Vi meiner definitivt ja. Toppfotball er viktig økonomisk nav for heile norsk fotball og dessutan ein begeistringsarena som samlar hundretusen føre TV-skjermen, seier Klaveness.

NFF-toppen peikar på at det ikkje kan vere toppfotball om det påfører samfunnet auka smitterisiko, men viser til at toppfotballprotokollen i 2020 ikkje gav nokon kjende smittetilfelle frå fotballen og ut til samfunnet.

Eliteserien skulle opphavleg ha starta 5. april. Det lét seg ikkje gjere som følgje av at klubbane har hatt forbod mot å spele treningskampar. Deretter vart den utsett til første helga i mai.

I Toppserien lir klubbane same lagnad. Dagleg leiar i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, er bekymra mens ein ventar på svar frå styresmaktene.

– Det er litt vakuum no. Vi får ikkje gjort noko utan ei klargjering med styresmaktene, seier Jørgensen til NTB.

– Eg må seie eg er veldig bekymra for kortsiktige og langsiktige konsekvensar fordi situasjonen på kvinnesida er svært anstrengt frå før. Spelarane våre har eit mykje dårlegare tryggingsnett, både i form av støtteapparatet rundt dei og også når det gjeld lønn. Og rekrutteringa på kvinnesida er skjørare. Det er kritisk både i breidda og i toppen, seier ho.

