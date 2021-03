NENTs sportssjef: – Vi skal forvalte rettane med respekt

sport

Det nærmar seg punktum for årets vinter, og dermed nærmar det seg òg eit avgjerande skilje for korleis sjåarane får presentert TV-bileta frå vinteridrettane.

NENT Noreg overtek dei fleste rettane frå NRK for langrenn, hopp, kombinert, alpint, freeski og snøbrett for dei neste seks åra. Dei har òg rettane for dei to neste VM i alpint og nordiske greiner.

NRK og TV 2 deler rettane for verdscuprenna i Sveits, Austerrike og Noreg.

Sportssjef i NENT Noreg, Kristian Oma, anslår at dei rår over rundt 70 prosent av verdscuprenna i dei nemnde greinene. NENT har òg rettane for skøyter, men dei er ikkje ein del av Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– Vi skal gjere oss klare til å ta over store delar av vinteren. TV 3 har tradisjonelt vore ein Champions League-, fotball- og handballkanal, og dette blir eit stort løft for oss. Det er ein utruleg spennande rett å overta. Det er ein norsk nasjonalarv vi tek imot, og det må vi forvalte på respektfullt vis, seier Oma til NTB.

Nye vanar

NENT Noreg har vore i full gang med førebuingane lenge.

– Vinterrettane har vore synonymt med NRK i 40–50 år. Men vi ser at det har gått fint at andre har fått rettar, og at interessa har halde seg. Vi skal vere observant på at det er ein nasjonalskatt vi overtek.

Korleis NENT har tenkt å setje opp opplegget sitt for kommande sesong er ikkje endeleg avklart. Litt meir blir klart når dei kjem med meir informasjon fredag.

Oma seier at det dei skal gjere, det skal dei gjere ordentleg.

– Vi sit og ser på detaljane, men ja, vi skal vere til stades og gjere dette skikkeleg. Sjølve opplegget er ikkje 100 prosent banka.

Dyktig

Oma fortel at dei har skaffa seg dyktige folk i dei tidlegare NRK-folka Sjur Molven og Anja Skaug. Sistnemnde var produksjonssjef for NRKs vintersendingar i mange år, og ho skal ha same posisjon hos den nye arbeidsgivaren sin. NENT har òg henta inn Christer Sævig som vaktsjef, ei stilling han òg hadde i NRK.

Regine Anthonessen er eitt av dei nye fjesa som blir å finne på skjermen. Ho kjem frå VG.

– Regine blir nok fort å sjå på både langrennsarenaer og andre arenaer. Vi har så vidt byrja å hente inn folka vi skal ha og kjem til å presentere nokre nye fredag. Vi skal byrje å rekruttere meir offensivt. Det skal byggjast svære team, og eg tippar vi er godt over sommaren før puslespelet er ferdig. Dette kjennest som ei stor oppgåve, men det er først og fremst ei ære, seier sportssjef Kristian Oma.

