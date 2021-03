«Kupper'n» fekk Oslos høgaste utmerking

sport

Johannesen får utmerkinga for å ha gjort ein spesiell innsats for innbyggjarane i byen. Det blir framheva at han på sin måte har bidrege til frivillig innsats, inkludering og idrettsglede.

– Knut «Kupper'n» Johannesen er Oslo-guten som vart ein del av verdseliten på skøyter. Namnet hans er synonymt med gullalderen til skøytehistoria, seier ordførar Marianne Borgen (SV).

– Han har gjennom heile livet vore ein sterk bidragsytar og motivator til å fremje idrett og idrettsglede blant barn og unge. Denne tildelinga er ei anerkjenning av innsatsen frå byen han er fødd og oppvaksen i, legg ho til.

«Kupper'n», som har rokke å bli 87 år, er glad for heidersteiknet.

– Dette kom som ei gledeleg overrasking der ord vart fattige! Eg er stolt over å vere oslogut, seier han – og legg til:

– Eg er fødd, døypt, konfirmert og gift på Kampen og var så heldig å ha Jordal idrettsbane i nærleiken i oppveksten. No ser eg fram til at neste generasjon kan få oppleve Valle Hovin innandørsarena på same måte, og kanskje blir dette ein ny giv for skøyteidretten i Oslo.

St. Hallvard-medaljen har vore delt ut sidan 1956 og blir tradisjonelt delt ut under ein høgtideleg lunsj i Oslo rådhus. Det er ordføraren som står for utdelinga.

«Kupper'n» tok to OL-gull og to VM-gull i sin innhaldsrike karriere. Det første OL-gullet kom på 10.000-meteren i Squaw Valley i 1960, og fire år seinare i Innsbruck vart det same valør på den halve distansen.

Medaljesamlinga inneheld mellom anna òg to EM-gull.

