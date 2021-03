Sverige: VM-boikott er feil veg å gå

sport

– Det er betre å jobbe for at arbeidarane i Qatar skal få betre vilkår, seier generalsekretær Håkan Sjöstrand i det svenske fotballforbundet (SvFF).

Qatar har i mange år fått kritikk mellom anna for arbeidsforholda framandarbeidarar har, i tillegg til måten meisterskapen vart tildelt på tilbake i 2010.

SvFF er kritisk til at VM skal spelast i Qatar, men meiner ein boikott bør unngåast.

– Vi vil at fleire engasjerer seg. Det er betre å føre ein dialog og på den måten jobbe for at arbeidarane i Qatar skal få betre vilkår enn å jobbe for ein boikott, seier Sjöstrand, som sjølv har vore i Qatar fleire gonger dei siste åra og treft VM-arrangøren, internasjonale fagforeiningar og arbeidsinnvandrarar.

I Noreg har NFF vedteke at eit utval skal greie ut fleire forhold som skal liggje til grunn for eit vedtak om kva verkemiddel som bør takast i bruk i Qatar-spørsmålet i det ekstraordinære forbundstinget 20. juni.

(©NPK)