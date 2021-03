Sondre Liseth klar for Haugesund

sport

Klubben opplyser på nettsidene sine at Liseth har skrive under på ein fireårskontrakt.

Liseth, som spelte 27 kampar for Mjøndalen og skåra fire mål i sesongen i fjor, seier at han er motivert føre ein ny sesong i Eliteserien.

– Først av alt så gler eg meg veldig til å bli FK Haugesund-spelar. Eg er veldig motivert for å spele for klubben og kjenner på litt ærefrykt over at ein klubb som FK Haugesund har ønskt meg så sterkt og valt å kjøpe meg frå Mjøndalen, seier Liseth.

23-åringen har brei erfaring frå både førstedivisjon og Eliteserien. Han spelte for Nest-Sotra før han gjekk til Mjøndalen i 2019.

Sportsleg leiar i Haugesund, Eirik Opedal, seier at han gler seg til å sjå Liseth i kvitt.

– Vi har jobba med å få Sondre til Haugesund ei lita stund, og no fall brikkene på plass i Mjøndalen, slik at overgangen kunne fullførast. Det er vi veldig fornøgde med.

(©NPK)