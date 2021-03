LSK Kvinner-stjerne kjem ikkje inn i Noreg: – Fortvilande situasjon

sport

– Då eg vart stoppa på grensa, kunne eg ikkje tru det. Eg var fortvila sidan eg har både opphalds- og arbeidsløyve. Forstår at situasjonen i Noreg er litt meir alvorleg no, og at reglane er strengare, seier Vanhaevermaet til Romerikes Blad.

LSK Kvinner fekk hjelp av Norges Fotballforbund til å sjå på saka for Vanhaevermaet, som ikkje er folkeregistrert i Noreg. Innreisereglane til Noreg vart stramma inn for over ein månad sidan og ramma den belgiske spelaren.

– Det er ein veldig spesiell og fortvilande situasjon for spelaren og klubben, og vi prøvde å hjelpe. Sjølv om vurderinga til utlendingsstyresmaktene teknisk sett er riktig sidan spelaren ikkje hadde registrert permanent bustadadresse, så er konsekvensane i denne saka openbert urimelege og heilt utilsikta, seier direktør i eliteavdelinga i NFF Lise Klaveness til avisa.

Dagleg leiar May Gulbrandsen i LSK Kvinner opplyser at saka er send til Utlendingsdirektoratet for vidare behandling.

(©NPK)