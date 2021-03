Her er den nye sesongplanen til handballen – Follo klar for eliteserien

sport

Handballforbundet opplyser om avgjerdene som no er tekne rundt topphandballen på kvinnesida på nettsidene sine måndag.

Per no er det ikkje aktuelt å avblåse sesongen. I staden blir det opp lagt til både avslutning av grunnserien, eit mini-sluttspel og avvikling av NM-finalen mellom Vipers og Sola i mai.

Forbundsstyret har vedteke at ein seriemeister skal med utgangspunkt i tabellen etter halvspelt serie. Også i 1. divisjon skal tabellen etter halvspelt sesong blir den endelege.

Ni kampar manglar for at alle laga har møtt kvarandre éin gong i eliteserien, medan to kampar manglar i 1. divisjon kvinner.

Når desse oppgjera skal spelast, kjem an på kor raskt styresmaktene tillèt ei full gjenopning av topphandballen. Tidlegaste oppstart for det resterande seriespelet er uansett 9. mai.

Håpar på treningar 12. april

«Enkeltkamper mellom lag hjemmehørende utenfor tiltakssone 5A kan bli vurdert spilt fra 25. april, dersom myndighetene åpner for kampavvikling», skriv forbundet.

– Dei kampane som står att for å få halvspelt serie eliteserien og 1. divisjon kvinner skal gjennomførast så snart som mogleg, etter at styresmaktane har opna for toppidrett igjen, og etter at laga har fått ein forsvarleg og normal treningsperiode. Vi legg til grunn at denne perioden må vere på omtrent fire veker for kvart lag, seier handballpresident Kåre Geir Lio i ei fråsegn.

Handballen har den siste tida ikkje kunna spele kampar som følgje av koronarestriksjonane til styresmaktene. I enkelte regionar har det òg vore treningsnekt.

Håpet er at det kan opnast igjen for treningar for frå 12. april. Dersom det ikkje skjer, opplyser handballpresidenten at Forbundsstyret vil gjere ei ny vurdering av situasjonen.

Ingen nedrykk

Sesongplanen som no er skissert på kvinnesida inneber vidare at dei tre dårlegast plasserte laga i eliteserien og dei tre beste i 1. divisjon etter halvspelt serie møtest til kvalifisering om éin ekstra plass i eliteserien neste sesong.

Dermed ligg det an til å bli 14 lag på øvste nivå i norsk kvinnehandball neste sesong. Blir kvalifiseringa gjennomført, rykkjer ingen ned. Det blir heller ikkje nedrykk frå 1. divisjon til 2. divisjon.

Handballforbundet håpar vidare å få gjennomført eit avgrensa sluttspel helga 22.–24. mai.

15. mai er utpeikt som dato for NM-finalen mellom Vipers og Sola.

Når det gjeld fordelinga av billettar til europacupane i neste sesong, skriv forbundet:

«Høyeste rangerte europacupplass tildeles seriemester etter halvspilt serie. Nest høyest rangerte europacupplass tildeles sluttspillmester. Dersom sluttspillmester fra før er seriemester, vil sluttspillfinalist få nest høyest rangert europacupplass. Dersom sluttspill ikke lar seg gjennomføre, tildeles nest høyest rangerte europacupplass til lag nummer to i ligaen etter halvspilt serie».

Den tredje europacupbilletten går til noregsmeisteren, eller tapande NM-finalist dersom noregsmeisteren allereie har billett.

(©NPK)