Haaland klar for å opne målkontoen til Solbakken

– Eg går til det med same fokus som eg gjorde mot Köln, Bayern München og Sevilla. Eg skal prøve å gjere det eg er god til og levere det eg gjer. Det er ikkje så nøye kven som står på motsett banehalvdel, sa han på pressetreffet på tysdag i Marbella.

– Noreg skal vere tøffe å møte, og vi må byrje å trå til no.

Tl informasjon: Han skåra to mål kvar i dei nylege kampane mot laga han nemnde, og mot Sevilla like godt to mål både borte og heime.

Etter at Haaland og dei andre norske spelarane frå tysk og fransk liga fekk klarsignal til å spele òg mot Gibraltar, vart oppgåva i den vesle fotballnasjonen endå tøffare. Haaland er med i kampen om å skåre det første målet for Ståle Solbakken som landslagssjef, og oddsen blir nok låg på at det er han som gjer det.

Haaland har skåra 34 mål for Borussia Dortmund denne sesongen: 21 i Bundesliga, tre i cupen og 10 i Meisterligaen (inkludert fire på to kampar i cupspelet). For landslaget skåra han seks mål på dei fem kampane laget fekk spele i fjor haust, alle i nasjonsligaen.

Onsdag jagar han den første skåringa si for Noreg i kvalifiseringskamp.

Vil spele meisterskap

Haaland fekk spørsmål om debatten rundt Qatar-boikott. Han gjorde det klart at det ikkje er der tankane hans har vore.

– Eg har ikkje lese meg så mykje inn i den saka. Eg må setje meg inn i det, lese og snakke litt med lagkameratar, men eg er her for å spele for landet eg elskar og for å kvalifisere oss til ein meisterskap. Det er fokus no, sa han.

– Eg har lyst til å spele meisterskap med Noreg, og eg håpar det skjer ein dag. Eg veit ikkje kor gode sjansane er, men det startar onsdag, og vi må byrje å vinne kampar.

