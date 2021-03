Blanding av godkjensle og friske bein i Solbakkens tropp

sport

18 av dei uttekne spelte frå start for klubben sin i siste serierunde. Erling Braut Haaland (to mål for Borussia Dortmund) og Mohamed Elyounoussi (for Celtic i Old Firm) teikna seg på skåringslista, medan Martin Ødegaard var involvert i alle tre måla i opphentinga til Arsenal mot West Ham.

Rune Almenning Jarstein heldt nullen då Hertha Berlin klatra over nedrykksstreken, medan Mats Møller Dæhli og Julian Ryerson begge bidrog med målgivande pasningar for laga sine.

Birger Meling hadde ein stor opptur då nedrykkstrua Nîmes slo serieleiar Lille borte i fransk Ligue 1. Både dei fem Tyskland- og dei to Frankrike-proffane i troppen fekk i helga òg beskjed om at dei er aktuelle til alle tre VM-kvalifiseringskampane sidan karantenereglane er endra.

– Den viktigaste og beste medisinen i fotball er å vinne kampar og å få ei godkjensle, sa Solbakken på pressemøtet på søndag, men han peika òg på at mange kjem til samling med stor belastning i beina.

Medan mange i troppen spelte mykje i helga, samla andre overskot. Alexander Sørloth, som har vore heit for RB Leipzig den siste tida, var unytta reserve fredag. Joshua King var ikkje speleklar for Everton i FA-cupen etter å ha spelt for Bournemouth i tidlegare rundar, medan Bjørn Maars Johnsen og dei heimlege spelarane i troppen enno ikkje er i sesong. Unntaket er Stian Gregersen, som var med då Molde gjekk ned med flagget til topps i Europaligaen.

Solbakken har mange valmoglegheiter i kampane mot Gibraltar (onsdag), Tyrkia (laurdag) og Montenegro (neste tysdag).

– For meg er det ein no-brainer at vi i kvar kamp stiller med laget vi meiner har størst føresetnad for å vinne kampen. Vi skal ikkje spare oss gjennom samlinga, sa landslagssjefen og meir enn antyda toppa lag sjølv mot svake Gibraltar.

Slik var speletida sist helg:

Spelte 90 minutt (14), søndag:

Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin 3–0 over Leverkusen), Kristoffer Ajer (Celtic 1–1 mot Rangers), Birger Meling (Nîmes 2–1 over Lille), Jonas Svensson (AZ Alkmaar 2–0 over PSV Eindhoven), Mats Møller Dæhli (Nürnberg 2–2 mot Greuther Fürth, ein målgivande pasning), Iver Fossum (AaB 0–2 mot OB), Morten Thorsby (Sampdoria 1–0 over Torino), Martin Ødegaard (Arsenal 3–3 mot West Ham, involvert i 3 mål)

Laurdag:

Ruben Gabrielsen (Toulouse 0–1 mot Niort), Leo Østigård (Coventry 0–0 mot Wycombe), Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund 2–2 mot Köln, 2 mål)

Fredag:

Kristian Thorstvedt (Genk 2–2 mot Standard Liège)

Torsdag:

Stefan Strandberg (Ural 1–5 mot Spartak Moskva)

Onsdag:

Haitam Aleesami (Rostov 4–0 over Rotor Volgograd)

Bytet ut (4), søndag:

Mohamed Elyounoussi 85. minutt (Celtic 1–1 mot Rangers, 1 mål), Fredrik Midtsjø 79. minutt (AZ 2–0 over PSV)

Laurdag:

Julian Ryerson 83. minutt (Union Berlin 2–5 mot Eintracht Frankfurt, ein målgivande pasning)

Torsdag:

Stian Gregersen 46. minutt (Molde 2–1 mot Granada)

Unytta reserve (5):

Sten Grytebust (FC København 1-2-tap mot Randers), Ørjan H. Nyland (Norwich 1–1 mot Blackburn), Martin Linnes (Galatasaray 3–4 mot Rizespor), Jens Petter Hauge (Milan 3–2 over Fiorentina), Alexander Sørloth (RB Leipzig 1–0 over Arminia Bielefeld)

Ingen kampar (6):

André Hansen (Rosenborg har forbod mot å spele treningskampar), Marius Lode og Patrick Berg (har lenge vore i Marbella på treningsleir med Glimt), Joshua King (ikkje speleklar for Everton i FA-cupen), Tokmac Nguen (starta førre Ferencváros-kamp 14/3), Bjørn Maars Johnsen (var på sesongoppkøyring med CF Montreal i Florida).

Sander Berge er på samlinga, men uaktuell for spel på grunn av skade.

(©NPK)