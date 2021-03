Paralangrenn: Vilde Nilsen vann i Finland

sport

Verdscupen i Finland er den einaste for parautøvarane denne vinteren.

Nilsen, som vann verdscupen samanlagt førre sesong, vann med tida 28.51. Ho var med det eitt minutt og 11 sekund føre andreplasserte Jekaterina Rumjantseva.

Den norske vinnaren var naturlegvis veldig fornøgd etter sigeren.

– Eg var ekstremt nervøs før start. Eg kjende at det var lenge sidan vi hadde gått renn i verdscup og var spent på om eg hadde trena riktig. Første runde følte eg at eg låg litt bak russaren, og då tenkte eg at no må eg gire opp, sa Nilsen etter løpet.

Canadiske Brittany Hudak tok tredjeplassen.

(©NPK)