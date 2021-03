Nyheitsbyrå: Vil stramme virusgrepet kraftig rundt Haaland & co.

sport

Det er det tyske nyheitsbyrået DPA som hevdar å kjenne til at Den tyske fotballigaen (DFL), ligaforeininga for dei to øvste nivåa i tysk fotball, har planane for forsterka smitteverntiltak klare.

Den nye og oppdaterte protokollen, som visstnok kan bli innført frå 1. april, vil mellom anna medføre at Bundesliga-spelarane blir koronatesta langt oftare enn kva som har vore tilfelle så langt.

DPA siterer kjelder nær protokollarbeidet på opplysningane.

I planane til ligaforeininga ligg det at Erling Braut Haaland og kollegaene skal hurtigtestast for virussmitte kvar einaste dag dei er samla. På toppen av det skal fullverdige PCR-testar gjennomførast to gonger i veka.

Den tyske storavisa Bild har òg omtalt planane som skal vere på trappene.

Innskjerpingane kjem i kjølvatnet av at toppfotballen i Tyskland har sett eit aukande tal virustilfelle den siste tida. Det har ført til at ei rekkje kampar har måtta utsetjast.

Akkurat no er både Hannover og Holstein Kiel i karantene, og nyleg var det òg smitteutbrot i Jahn Regensburg.

