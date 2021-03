NRK: Appellutval vedtok munnleg høyring i dopingsaka mot Srour

sport

Boksaren er dømd til fire års utestenging for brot på dopingreglane, men har vore svært kritisk til bevisa mot han. Det har vore ulikt syn rundt tolkinga av dopingprøven han avla sommaren 2019.

Srour vart dømd av Domsutvalget i Norges idrettsforbund, men anka avgjerda. Den munnlege høyringa i appellutvalet er fastsett til mai, føresett at koronarestriksjonane tillèt det.

– Appellutvalet har den oppfatninga av at ei sak av den typen eignar seg best med munnleg behandling. Då blir det eit møte med bevisføring frå dei to partane, seier leiaren av appellutvalet Carl Petter Martinsen til NRK.

– Eg er sjølvsagd glad for at det blir ei munnleg høyring. Vi veit kva dei kjem med, så det blir eigentleg å prøve å ta dei på dei tinga dei kjem med som vi meiner er feil, seier Srour.

(©NPK)