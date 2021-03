Moen startar OL-sesongen: – Snusa på perseform i tre månader

sport

– Eg trur medalje kan gå, med litt flaks. Men eg må komme til start skadefri. Det er viktig å vere klar til å trene bra dei siste 10–12 vekene før eit OL. Dei spesifikke øktene blir gjorde på bein som ikkje har vore for nedtrente for lenge, seier Moen til NTB og legg til:

– Mange av løpa er med på å bremse det litt.

Den tidlegare europarekordhaldaren på maraton har vore heime i Noreg nokre veker etter eit lengre opphald i den kenyanske løpemetropolen Iten. Der var han på eit 11 veker langt høgdeopphald frå november.

Det skulle ende i eit stjernespekka halvmaraton i Dei sameinte arabiske emirata i midten av februar.

– Det vart avlyst to veker før, så då drog vi i naudbremsen. Det tok ikkje så lang tid før eg var på plussida.

– Eg skulle uansett heim etter det. Eg synest det er vanskeleg å vere der utan å trene. Då er det betre å komme heim til surt vêr og snø. Det gjer ingenting om du er i ro i eit par veker og trenar mindre, fortel Moen.

Trent i ufyseleg vêr

No er det ein halvmaraton i tyske Dresden førstkommande søndag som står på programmet.

– Målet er eigentleg å vege det eg har gjort på trening siste to månadene opp imot kjensle, seier trønderen.

– Eg trur nok at det løpet her er det eg treng for å kunne vere i stand til å perse om to–tre veker, men eg har snusa på perseform i tre månader. Men så har eg hatt nokre økter den siste tida der det har vore ufyseleg vêr og eg ikkje har treft heilt. Men jamt over har det vore bra.

Moen trur likevel det kan vere brukbare sjansar for ei god tid, sjølv om det skal mykje til for at den norske rekorden hans på 59.48 blir slått. Mykje avheng av kva den tyske rekordhaldaren i maraton, eritreiskfødde Amanal Petros, ønskjer å gjere.

– Eg har trena med han i Kenya. Han er ute etter tysk rekord (60.30). Eg veit ikkje om det er målet hans, eller om han ønskjer å springe under ein time. Er det gode forholdet, er 60.30 eit minimum på der eg skal vere. Skal eg setje pers, må det springast på frå 7–8 kilometer. Men det hadde vore gøy å vinne med ei god avslutning òg.

Fullt OL-fokus

Etter løpet søndag ventar fleire veker med trening for Moen heime i Noreg. Etter planen vil perioden òg inkludere eit par forsøk på Jakob Ingebrigtsens noregsrekord på 10 kilometer gateløp i Spikkestad 11. april og i Nice 18. april.

– Eg treng å bli litt nervøs innimellom. Det er trening som gjer deg betre, men eg har hatt ein tendens bli litt for grådig om det går litt for lenge mellom løpa. Eg er ganske nedtrent no, så eg må ha ei unnskyldning for å slappe av. Ein vil trene meste mogleg, men eg veit at det går ikkje i lengda, seier 30-åringen.

–Eg har trena bra i nokre månader no, og så tek eg med meg nokre løp. Frå mai blir det kanskje Bislett Games (10. juni), men utover det er det fullt fokus på OL.

