Lunde før ny rekord: – Vil heile tida bli betre

Går alt etter planen, vaktar Lunde det norske målet mot vertsnasjon Montenegro. Det vil ta henne opp i 306 landskampar og forbi Breivang.

Målvakta tangerte rekorden rett før jul i Noregs finalesiger over Frankrike i EM. 89 dagar seinare ventar ein ny og viktig kamp.

Denne gongen står OL-plass på spel. Det norske laget skal ut i to oppgjer på like mange dagar i helgas kvalifisering.

– For meg er det ikkje meisterskapane som gir meg mest motivasjon. Eg har heile tida lyst til å bli betre og vere best mogleg, seier Lunde til NTB.

Kjenne boblen

Veteranen er saman med Marit Malm Frafjord den mest rutinerte OL-spelaren til troppen. Duoen vart olympiske meistrar i 2008 og 2012, og begge var med å ta bronsen i 2016.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson meiner erfaringane deira er nyttige å ha i kvalifiseringa og i eit eventuelt OL i Tokyo.

– Det er ein annleis meisterskap, så det er ein fordel å ta med seg utøvarar som har vore i den bobla før. I OL er det andre ting som kan trekkje konsentrasjon og energi enn i ein typisk handballmeisterskap som EM og VM, seier Hergeirsson og held fram:

– Men vi er ikkje OL. No gjeld det å kjempe og skaffe oss den plassen. Det er ei vaksen oppgåve, og rollene deira er kanskje endå viktigare i desse kvalikkampane enn å tenkje lenger fram. Der kjem erfaringane deira frå viktige kampar godt med.

Godt nok

Frafjord er òg oppteken av å understreke at jobben må gjerast først. Romania er motstandar eitt døgn etter møtet med Montenegro.

– Vi må spele på eit høgt nivå for å ta oss til OL. Det er to veldig gode lag vi møter, men vi veit òg at vi har eit godt nok lag til å slå dei begge to viss vi får spelet til å sitje. Det er alltid spennande å spele kampar med stor betydning, seier Frafjord til NTB.

Norsk kvinnehandball har med eitt unntak (2004) delteke i alle sommarleikar sidan gjennombrotet på midten av 1980-talet.

