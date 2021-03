Usemje om Uefas tilskodarkrav for fotball-EM

sport

Det europeiske fotballforbundet ønskjer tilskodarar på tribunane i meisterskapen som skal sparkast i gang 11. juni, og som skal delast mellom 12 byar i like mange europeiske land.

Ceferin antyda at byar som ikkje kan garantere publikum tilgang, må gi frå seg kampane sine til andre byar. Dieter Reiter, som er ordførar i München, er svært overraska.

– Det er definitivt ikkje mogleg akkurat no å uttale seg om smittesituasjonen i juni vil gjere det mogleg å ha publikum på tribunane, seier han til Bild.

Den lokale arrangøren seier at ein ikkje har nokon planar om å gi frå seg dei tildelte kampane, anten dei kan spelast med publikum eller ikkje.

– Vi held fram førebuingane ut frå fleire ulike scenario, både med og utan tilskodarar, heiter det i ei fråsegn frå den tyske arrangørkomiteen.

– Å gi frå oss kampane har ikkje vore, og er heller ikkje, eit tema.

Ikkje automatisk

Uefa stadfesta at Ceferin var korrekt sitert, men utdjupa onsdag overfor DPA. No heiter det at ingen vertsby automatisk vil miste kampane sine dersom smittesituasjonen og lokale tiltak gjer at ein ikkje kan ha tilskodarar på kampane.

– Likevel må det vurderast om det vil gi meir meining å flytte slike kampar til stader som kan sleppe inn publikum, heiter det.

Vertsbyane har fått ein førebels frist 7. april med å leggje fram planar for tilgangen til publikum til tribunane under meisterskapen.

Tyskland skal etter planen spele alle dei tre gruppekampane sine i München. Byen skal òg ha ein kvartfinale.

EM-byene

Meisterskapen skal avviklast i Roma (Italia), Baku (Aserbajdsjan), København (Danmark), St. Petersburg (Russland), Amsterdam (Nederland), Bucuresti (Romania), London (England), Glasgow (Skottland), Bilbao (Spania), Dublin (Irland), München (Tyskland) og Budapest (Ungarn).

Semifinalar og finale skal spelast på Wembley i London.

Ceferin sa i helga til kroatiske medium at det er uaktuelt med kampar for tomme tribunar.

(©NPK)