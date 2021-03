Supporterane seier nei til VAR i norsk fotball

sport

Videoverktøyet VAR har allereie vore i bruk i fleire sesongar i ei rekkje europeiske land. I norsk fotball skal det etter planen innførast frå 2023, men ikkje om tilhengjarane får det som dei vil.

– Vi ønskjer ikkje videodømming. Vi ønskjer å ha det sånn som det er. Det stykkar opp og øydelegg flyt og spenning i fotballen, seier leiaren i foreininga, Gjert Moldestad, til NRK.

Norsk Supporterallianse representerer norske fotballsupporterar frå nord til sør. Moldestad fryktar at innføring av VAR vil føre til same scenar i Noreg som i England.

– Der bruker ein mykje tid på å diskutere kor negativt eller positiv videodømming er. Ein har slutta å diskutere om det var offside, om det var straffe eller om ballen faktisk var inne. Det er ein del av gleda og sjarmen med fotballen, seier han.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund skjønner skepsisen til VAR, men er ikkje samd med Moldestad.

– Det var mange av oss som var skeptiske etter det vi opplevde i England. No verkar det som at det har vorte betre. Når det er sagt, så trur eg videodømming er viktig, både nasjonalt og internasjonalt i framtida. Det er eit hjelpemiddel for dommaren, så dei riktige avgjerdene blir tekne.

