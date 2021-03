Solbakken kan ikkje rekne med Haaland i debutkampen – dette kan gi heilomvending

sport

Ståle Solbakken debuterer som norsk landslagssjef borte mot Gibraltar førstkommande onsdag. Der må han truleg greie seg utan dei to beste spissane sine: Haaland og Alexander Sørloth.

Dagens tyske koronarestriksjonar gir ingen unntak frå innreisekarantene på fjorten dagar etter opphald i Storbritannia og britiske oversjøiske territorium som Gibraltar.

«Nei, for tiden er situasjonen at vi ikke kan regne med å få spillere bosatt i Tyskland med til første kamp mot Gibraltar», skriv toppfotballdirektør Lise Klaveness i Norges Fotballforbund i ei tekstmelding til NTB.

Haaland har i over eitt år bøtta inn mål for Borussia Dortmund, medan Sørloth endeleg har funne seg til rette i RB Leipzig etter ein trå start.

Tysklands føresegner rammar òg Noregs førstemålvakt Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin), Mats Møller Dæhli (Nürnberg) og Julian Ryerson (Union Berlin).

Ventar

Klaveness viser til at Tysklands fotballforbund jobbar for å få unntak for Premier League-spelarar til heimekampane sine, men heller ikkje dei har fått klarsignal.

«Det er med andre ord svært usikkert om vi får med spillere fra Tyskland til den første kampen. Vi venter også på bekreftelse fra franske myndigheter om å få innvilget unntak fra innreisekarantene», skriv NFF-toppen.

Birger Meling (Nimes) og Ruben Gabrielsen (Toulouse) er dei to spelarane til troppen med bustad i Frankrike.

Klaveness meiner det er paradoksalt at akkurat Gibraltar-kampen gir så mykje hovudbry. Ho viser til at det er låge smittetal i området og at heile motstandarlaget er vaksinert.

To moglegheiter

Ifølgje toppfotballdirektøren er det to moglegheiter for at Haaland og co. blir klare til premierekampen i VM-kvalifiseringa:

* Får innvilga unntak på éin eller fleire enkeltsøknadar

* At reglane generelt i Tyskland blir endra i løpet av dei næraste dagane.

Noreg møter Tyrkia til «heimekamp» i spanske Malaga 27. mars. Oppgjeret blir spelt der på grunn av norske restriksjonar. Deretter ventar Montenegro i Podgorica tre dagar seinare.

Det har over tid vore høgt smittetrykk i Montenegro, men Klaveness seier at innreise derfrå «hittil har vært OK i alle stater» i Tyskland.

