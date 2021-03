Riiber på krystallkulejakt i Klingenthal

sport

Kombinertesset Riiber tok VM-gull individuelt og i lagkonkurransen i normalbakken, men skuffa litt då det vart hoppa i den store bakken under VM, der gullet glapp både individuelt og i lagsprinten.

– Dette er eit viktig uttak fordi det er siste konkurranse for oss i år og verdscupfinale. Riiber leier med 186 poeng, og det er fleire som har lyst til å vere med og kjempe. Vi har landa på VM-laget frå Oberstdorf pluss Lars Halvdan Buraas, som kvalifiserte seg gjennom gode resultat i kontinentalcupen i Lahti i februar. Det var meldt på førehand at han som vann fram i COC, fekk plassen i verdscupen, seier sportssjef for kombinert, Ivar Stuan, i ei pressemelding.

Verdscupen skal avgjerast med hopp i stor bakke og to individuelle renn for den norske herretroppen, som sanka fem medaljar i Oberstdorf.

– Det er ein veldig spesiell finale. Den siste konkurransen vår før VM gjekk i same bakke i Klingenthal, og då vann tyskarane. Så vi har ei klar målsetjing om å ta sigeren denne gongen og har eit ønske om å «reise kjerringa». Vi hadde eit fantastisk VM, samtidig som vi har nokre utøvarar som ikkje var heilt fornøgde. Eg forventar at dei vil vere med å kjempe om pallplassar no til helga, seier Stuan.

Desse stiller for Noreg: Lars Halvdan Buraas (Hurdal), Jarl Magnus Riiber (Heming), Jørgen Graabak (Byåsen), Espen Bjørnstad (Byåsen SK), Jens Lurås Oftebro (Jardar), Espen Andersen (Lommedalen), Einar Lurås Oftebro (Jardar).

