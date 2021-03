Mjelde operert for kneskaden: – Veit at eg må vere tolmodig

sport

Det stadfestar Chelsea-profilen på Instagram-kontoen sin torsdag.

«Nå begynner det harde arbeidet for å komme seg tilbake på banen», skriv Mjelde.

31-åringen måtte berast av banen på båre mot slutten av ligacupfinalen på søndag mot Bristol City. Ho hadde store smerter og fekk oksygentilførsel. Umiddelbart vart det frykta ein stygg kneskade.

Ei MR-undersøking måndag avdekte at Mjelde måtte opererast, men at skaden ikkje var like alvorleg som frykta.

I etterkant av undersøkinga opplyste Mjelde at ho håpar å vere tilbake på banen med lagvenninnene til sommaren.

«Jeg vet at jeg må være tålmodig, men jeg er positiv og motivert for å gjøre alt som kreves», skriv ho etter operasjonen torsdag.

Fleire kampar denne sesongen blir det ikkje for Mjelde. Dermed går ho glipp av både Chelseas jakt på ligatittelen og ein mogleg meisterligatriumf.

Chelsea toppar tabellen i den engelske superligaen, men har berre to poeng til gode på serietoar Manchester City.

I kvartfinalen i Meisterligaen er Wolfsburg motstandar.

Chelsea vann ligacupfinalen på søndag 6-0, men Mjeldes skade overskygde resultatet.

