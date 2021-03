Lineker testar seg for moglege hjerneskadar

sport

Dødelegheita blant tidlegare britiske fotballproffar er ifølgje forsking tre og ein halv gong så høg som hos gjennomsnittet på grunn av hjerneskadar. Ei undersøking som vart lagt fram for det britiske parlamentet denne månaden, viser òg at demens er aukande blant tidlegare fotballspelarar.

Lineker seier at han vil ta ein ekstra sjekk av hjernen for å sjå etter teikn på demens.

Den tidlegare landslagskapteinen foreslo for ei tid tilbake at headingar måtte forbydast på treningar. Han sa i eit radiointervju med Talksport at han har snakka med BBC-kollegaene sine Alan Shearer og Ian Wright, som også fryktar at dei vil ende opp med hjerneskadar.

– Eg har snakka med Shearer og Wright om bekymringane for at om 10 eller 15 år så kanskje vil dette skje med ein av oss, seier 60 år gamle Lineker.

– Oddsen er låg for at det vil skje. Eg har hyppige helsesjekkar, inkludert av hjernen, og så langt er alt OK. Eg skal ha den tredje testen min til sommaren. Eg stiller spørsmålet om det er noko ein kan gjere for å skåne hjernen. Eg kan ikkje skjønne korleis nokon fotballspelarar under desse omstenda ikkje vil vere bekymra for det, seier han.

Skjønar frykta

England-legenda Geoff Hurst sa tidlegare i veka at han skjønar at tidlegare spelarar er skeptiske til å la seg undersøkje for å finne ut om demens og fotball heng saman. Dei fryktar for kva som kan bli oppdaga.

Fire av Hursts lagkameratar frå Englands gullag frå 1966, Nobby Stiles, Jack Charlton, Martin Peters og Ray Wilson, har døydd som følgje av demens. Bobby Charlton vart i fjor diagnostisert med det same.

Hurst vart den store VM-helten med hat tricket sitt i finalen mot Vest-Tyskland.

Englands manager Gareth Southgate er for tida med i ei undersøking der ein ser på samanhengen mellom demens og fotball. Han oppmodar tidlegare fotballspelarar å bli med i undersøkinga.

. Leiaren for den engelske speleforeininga PFA, Gordon Taylor, har vorte kritisert for ikkje å ha gjort noko med denne saka raskt nok. Det er sannsynleg at etterfølgjarane hans kan få mange erstatningssøksmål mot seg framover.

Tiltak

Om moglege tiltak og forandringar av fotballen for framtida, luftar Lineker desse tankane:

– Vil vi ta headingar ut av fotballen? Nei, eg trur ikkje det, men du kan ta headingar vekk frå treninga, eller avgrense det kraftig.

– Det er øvingar under treningane der forsvararane headar unna i eitt sett. Det blir lagt innlegg der spelarane anten headar ballen vekk eller i mål, gong på gong – bang, bang bang! Det er her den største skaden blir gjord, meiner Lineker.

– Kor mange gonger headar du eigentleg i ein kamp? Ikkje så mange. Dersom eg hadde visst det eg veit no, så ville eg nok avgrensa talet på headingar eg gjorde. Det er vanskeleg å førestille seg spelet utan headingar, men det er kanskje verd å prøve.

– 1966-spelarane har gjort oss verkeleg klar over dette. Fotballen har endra seg sidan den gongen. Så får vi håpe at det (demens) vil bli mindre utbreidd, men har vi råd til å vente så lenge? Eg trur ikkje det.

