Glimt forsterkar med dobbelsignering

Bodø/Glimt stadfestar signeringane på nettsidene sine torsdag.

Begge spelarane kjem frå førstedivisjon, der dei har spelt for høvesvis Ull/Kisa og Åsane.

Kongsro har spelt to sesongar for Ullensaker-laget, medan Kvile spelte den siste halvdelen av fjorårssesongen for Åsane.

Dei to spelarane har vore i karantene sidan laurdag førre veke i Marbella, men etter at dei medisinske testane vart gjennomførte onsdag, kunne dei slutte seg til laget.

– Det er sjølvsagt veldig moro å ta steget opp til Eliteserien. Det er eit steg i riktig retning for meg, seier Kongsro til nettsidene til klubben.

Kvile på si side er glad for å ha underteikna for fjorårets suverene seriemeister.

– Eg har vorte teken godt imot. Det er ein gjeng med hyggjelege og profesjonelle fotballspelarar. Dei var suverene i fjor, så det er gjerne eit steg eller to opp, seier Kvile.

