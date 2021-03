Friidrettsforbundet meiner eliteutøvarar kan trene – ber Helsedirektoratet om avklaring

sport

I brevet, som er underteikna av generalsekretær Kjetil Hildeskor, står det at ein etter dialog med Kulturdepartementet finn det mest formålstenleg å vende seg direkte til Helsedirektoratet for å få stadfesta eller avkrefta om måten forbundet tolkar reglane i covid-19-forskrifta på, er korrekt.

– Totalt sett ser vi ikkje at forskrifta er til hinder for at profesjonelle idrettsutøvarar kan trene med trenar på idrettsanlegg dersom dette er nødvendig for å utøve arbeidet deira, og dei kan overhalde dei generelle reglane om avstand, sjølv i kommunar med særleg høgt tiltaksnivå, skriv forbundet.

– Samtidig ser vi at det kan vere tvitydig, og vi ønskjer derfor Helsedirektoratets uttale dersom dette ikkje er innanfor det tolkingsrommet som forskrifta gir.

