Zuccarello med Wilds 4000. mål i historia

sport

Den finske målvakta til laget, Kaapo Kahkonen, hadde heile 31 redningar og heldt buret reint i kampen.

Ifølgje NHLs sider var dette Wilds mål nummer 4000. For nordmannen var dette det 134. målet i NHLs grunnspel i karrieren. Zuccarello står òg bokført med 15 mål i sluttspelet.

Det var det femte målet til Oslo-mannen i den 16. kampen hans for sesongen. Han har òg teikna seg for 14 målgivande pasningar etter at han var tilbake på isen i februar.

Målet kom ved eit handleddsskot etter drygt to minutt i tredje periode. Ryan Hartman og Jared Spurgeon stod for dei andre måla i kampen.

Etter sigeren ligg Minnesota Wild berre to poeng bak leiarlaget Vegas Golden Knights i den vestlege serien, men med ein kamp meir spelt.

Neste kamp for Wild er borte mot Coloraco Avalanche torsdag lokal tid.

