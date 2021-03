Tiger Woods er skriven ut frå sjukehus etter trafikkulykke

sport

– Eg er glad for å kunne melde at eg er heime igjen og betringa held fram, tvitrar Woods og legg til at han er veldig takksam for støtta han har fått dei siste vekene.

I tillegg rettar han ein takk til kirurgar, legar, sjukepleiarar og andre tilsette ved sjukehusa der han har vore innlagd.

Woods pådrog seg fleire opne brot i ulykka. Under operasjonen vart ei stong plassert på skjenebeinet til 45-åringen, medan skruar vart festa til ankelen.

Politiet har etterforska hendinga, som skjedde på eit område som blir rekna som ulykkesutsett. Woods var åleine i bilen, som rulla rundt då han køyrde av vegen.

Tiger Woods var i mange år den suverent beste golfspelaren i verda og dominerte fullstendig på PGA-touren og i dei aller største turneringane. Han har vunne 15 majorturneringar, men US Masters-sigeren i 2019 er den einaste sidan ein utruskapsskandale i 2009.

Totalt har Woods 82 sigrar på PGA-touren (tangering av rekorden) og 41 på europatouren. Han vunne US Masters fem gonger, USAs PGA-meisterskap fire gonger, US Open og British Open tre gonger kvar.

(©NPK)