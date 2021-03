Rutinert back signerte for Aalesund

sport

Klubben stadfestar onsdag at 29-åringen har signert ein avtale som strekk seg ut kommande sesong.

Rafn har dei siste fire sesongane spelt i LSK, der han fekk med seg over 100 kampar.

– I Simen får vi ein erfaren spelar som har spelt mykje – mellom 25–30 kampar frå start for LSK kvar sesong dei siste 4 åra. Han er ein stødig type som vi har hatt sansen for lenge, og no var timinga god. Simen kan spele på begge sider og gir oss god dekning, seier AaFKs sportslege leiar Bjørn Erik Melland.

Rafn ser fram til å bidra i jakta til den nye klubben sin på ein retur til Eliteserien. Klubben rykte ned i 1. divisjon førre sesong.

– Det verkar som om laget står føre ein ny start, og det vil eg gjerne vere med på, seier han.

Forsvarsspelaren er den tredje nye spelaren frå LSK. Torbjørn Kallevåg og Kristoffer Ødemarksbakken er òg henta til sunnmørsklubben.

(©NPK)